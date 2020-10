Long An (VNA) – Parallèlement au développement de ses infrastructures de transport, la province de Long An dans le delta du Mékong se concentre sur la préparation de zones et grappes industrielles pour accueillir les investisseurs étrangers.

Parc industriel de Vinh Lôc 2 (province de Long An). Photo : mpi.gov.vn

Selon le Comité populaire de la province de Long An, afin de créer un fonds foncier propre pour attirer les investisseurs, la localité a sélectionné un certain nombre de projets dans des zones industrielles pour se concentrer sur la promotion de l’investissement, la construction et la mise en service en 2020.Plus précisément, la province de Long An choisit des projets tels que le parc industriel Long Hâu III (phase 1), le parc industriel Dông Nam A, le parc industriel IDICO Huu Thanh, deux grappes industrielles Hai Son dans les districts de Duc Hoà et Cân Giuôc… Ce sont des zones industrielles majeures pour recevoir des vagues d’IDE dans les temps à venir.Le vice-président du Comité populaire de la province de Long An, Nguyên Van Duoc, a informé que les zones et grappes industrielles ont constamment encouragé l’efficacité, contribuant à attirer les investissements nationaux et étrangers. Pour inciter les entreprises d’IDE, Long An continue d’exhorter les investisseurs à construire des infrastructures dans les zones et grappes industrielles; achever des infrastructures techniques de transport, électricité, eau, drainage...Le point de vue de l’autorité locale est d’attirer les investissements dans les industries de haute technologie et de soutien. Dans le même temps, on se concentre également sur l’agriculture, la transformation des produits aquatiques, les applications des hautes technologies.De plus, l’ajustement de la planification des parcs industriels est toujours géré de près par le Comité de gestion des zones économiques de la province pour créer des conditions optimales au développement des entreprises.Ces dernières années, Long An a également créé des conditions favorables permettant aux écoles professionnelles d’organiser des formations aux métiers dont les entreprises ont besoin pour compléter la main-d’œuvre qualifiée pour les entreprises d’IDE qui sont et vont opérer dans ces zones industrielles.Duc Hoà est l’une des localités de la province ayant le plus de zones industrielles avec dix parcs industriels d’une superficie totale de plus de 6.200 ha, attirant plus de 2.000 investisseurs. Parmi ceux-ci, sept parcs industriels sont en activité. En outre, il y a 14 grappes industrielles avec six unités qui ont été mises en service.Trân Van Lành, président du Comité populaire du district de Duc Hoà, a déclaré que l’attraction des investissements clairement définie par sa localité avait un rôle important, aussi a-t-elle donné des orientations spécifiques pour attirer les entreprises.Grâce à cela, la structure économique du district de Duc Hoà a évolué dans la bonne direction, avec un bon taux de croissance et une production industrielle jouant un rôle de plus en plus important dans l’économie de la province. La valeur de production de l’industrie-construction du district atteint environ 75.000 milliards de dôngs.Dans les temps à venir, le district se concentrera sur le dégagement des terres, la création d’un fonds foncier propre, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’élimination rapide des difficultés des entreprises.Accélérer l’attraction des investissementsAujourd’hui les parcs industriels de la province ont un taux d’occupation d’environ 80%, et l’objectif de la province de Long An est d’attirer plus d’entreprises d’IDE.