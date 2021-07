Hanoi (VNA) - Selon le service de l'Industrie et du Commerce de la province de Long An (Sud), cette localité a prévu la construction de 6 centres logistiques dans différentes zones de la région afin de répondre aux besoins de transport, d'import-export de marchandises et d'améliorer la compétitivité des entreprises.

Photo d'illustration : VNA

Ainsi, trois centres logistiques seront situés dans les communes de Thanh Phu, Thanh Loi et Luong Hoa dans le district de Ben Luc, couvrant une superficie totale d'environ 110 hectares, le centre logistique dans la zone économique de la frontière internationale de Binh Hiep d'une superficie de 10 ha; le centre logistique au poste-frontière de My Quy Tay avec une superficie de 10 ha et le centre logistique au port de Long An.

A ce jour, deux centres sont mises en activité dans la commune de Thanh Phu du district de Ben Luc et au port international de Long An (district de Can Giuoc). Dans des centres logistiques prévus, il y aura un système d'entrepôts, de dépotoirs, ... pour répondre aux besoins de production et de circulation des marchandises nationales et de l'import-export de Long An et de la région économique clé du Sud.

Une fois mis en service, ces centres logistiques répondront aux besoins de chargement et de déchargement, d'entreposage, de conservation, de classement, d'emballage des marchandises… ainsi que de transport, de distribution de marchandises dans les différents moyens de transport.

Ces centres logistiques seront connectés à différents modes de transport comme chemins routier, fluvial, et maritime, ce qui contribuera à réduire le temps de circulation des marchandises dans la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts logistiques, à améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises de la région.

Parallèlement à la construction de centres logistiques, Long An se concentre sur la mise en œuvre de nombreuses mesures pour construire un marché du transport compétitif dans le sens du développement du transport multimodal, de la connexion entre les différents modes de transport, de l'application des technologies de l'information pour réduire les coûts de transport et faciliter la circulation et la distribution des biens et services des entreprises.

La province se concentre également sur l’aménagement, l'accélération du processus de construction des principaux travaux de transport, afin de perfectionner les infrastructures de circulation reliant les zones industrielles de Long An aux autres villes et provinces de la région et au port international de Long An, répondant aux besoins de déplacement et de fret des personnes et des entreprises.- VNA