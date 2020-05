Long An (VNA) – Chau Thanh est devenu le premier district de la province méridionale de Long An à répondre aux normes de la Nouvelle Ruralité. Une cérémonie marquant cet événement a eu lieu le 31 mai, en présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a recommandé au district de Chau Thanh de privilégier la réforme administrative et l’amélioration du climat des affaires. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l’application des technologies modernes dans l’agriculture pour faire de Chau Thanh un district exemplaire en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité.Après près de 10 ans de mise en oeuvre du programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité , Chau Thanh a satisfait à tous les neuf critères d’un district aux normes de la Nouvelle Ruralité. Tous ses 12 communes ont répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité.Pendant la période 2011-2018, le district a mobilisé plus de 1.800 milliards de dôngs pour l’édification de la Nouvelle Ruralité, dont près de 731 milliards provenant de dons d’entreprises et habitants. Entre 2011 et 2019, Chau Thanh a connu une croissance économique annuelle de plus de 8,1% en moyenne. Le revenu par habitant a atteint 59 millions de dôngs en 2019.Lors de la cérémonie, par délégation du président du Vietnam, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe au district de Chau Thanh pour ses réalisations en matière d’édification de la Nouvelle Ruralité et ses contributions au développement socio-économique du pays. -VNA