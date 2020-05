Hanoï (VNA) - La vie simple, la carrière révolutionnaire et la moralité du Président Hô Chi Minh vibrent toujours dans le cœur de chaque Vietnamien.

L’affiche "L’Oncle nous accompagne encore au front" de Nguyên Thu et Huy Oanh.



Pour célébrer le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-19 mai 2020), le Musée des beaux-arts du Vietnam présente une exposition en ligne sur sa page web vnfam.vn et sur sa "fanpage" de Facebook.

Avec pour thème "L’Oncle Hô nous accompagne encore au front", l’exposition présente 28 œuvres - laques, huiles, aquarelles, sculptures, etc. - reflétant la simplicité et la noblesse du grand leader vietnamien.

Le pastel "Cung qui apprend" de Van Giao.



Le pastel Cung qui apprend de Van Giao rappelle l’enfance de Nguyên Sinh Cung (nom de naissance du Président Hô Chi Minh).



Par l’intermédiaire de l’affiche de sensibilisation L’Oncle Hô et la thèse politique de Nguyên Minh Thông et du tableau L’Oncle Hô lit la Déclaration d’indépendance de Nguyên Duong, les artistes ont reproduit l’image d’un homme qui a consacré toute sa vie à l’indépendance et à la réunification nationale.

L’œuvre "L’Oncle Hô lit la Déclaration d’indépendance" de Nguyên Duong.



L’image du Président Hô Chi Minh dirigeant la révolution vietnamienne a été manifestée dans L’Oncle Hô à la zone de résistance du Viêt Bac de Duong Bich Liên, L’Oncle Hô en mission de Nguyên Thu, Ce soir, l’Oncle n'a pas dormi de Nguyên Nghia Duyên.



L’amour de l’Oncle Hô pour tous les Vietnamiens, quels que soient leur âge ou leur condition sociale, est également dépeint dans les œuvres L’Oncle Hô visite la division anti-aérienne du lac de l’Ouest de Nguyên Cao Thuong, L’Oncle Hô dans le Tây Nguyên de Xu Man et L’Oncle Hô visite une classe primaire de Dô Huu Huê.



L'œuvre "L’ Oncle Hô visite la division anti-aérienne du lac de l’Ouest" de Nguyên Cao Thuong.

L’affiche L’Oncle Hô nous accompagne encore au front de Nguyên Thu et Huy Oanh a reflété, pour sa part, sa volonté d’être aux côtés de ses soldats. -CVN/VNA