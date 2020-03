Hanoi (VNA) - La responsable du programme d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Maria van Kerkhove, a exhorté les pays et territoires du monde à appliquer toutes les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus (SARS-CoV-2) basiques mais efficaces, déployées par la Chine, Singapour et le Vietnam.

Photo : VNA



En outre, il a exhorté les pays à identifier les cas infectés, ainsi qu'à diffuser des informations et à mobiliser les habitants pour participer à la lutte contre la maladie.



L'OMS lancera une campagne de publicité sociale pour encourager les pays et territoires à assurer la sécurité des habitants et à prévenir l'apparition de maladies respiratoires aiguës causées par le SARS-CoV-2.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réaffirmé l'importance de la solidarité dans la lutte contre l’épidémie et a demandé de protéger les personnes les plus vulnérables des communautés.



À cet égard, il a souligné la responsabilité de chaque citoyen dans la prévention de COVID-19.



À ce jour, plus de 97.000 personnes infectées par le coronavirus ont été enregistrées dans plus de 80 pays et territoires du monde, avec un bilan de 3.300 décès. - VNA