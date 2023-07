Photo: sggp.org.vn



Hanoï (VNA) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont convenu d'assurer l'approvisionnement en vaccins pour soutenir le programme de vaccination élargi du Vietnam, a déclaré le 14 juin la ministre de la Santé Dao Hong Lan.

Cette dernière a évoqué la pénurie de vaccins pour le programme, affirmant que la situation pourrait augmenter le risque d'épidémies.

Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) pour les injections de rappel pour les enfants âgés de 18 à 24 mois est actuellement en rupture de stock, mais les producteurs de vaccins DTC ont affirmé qu'ils étaient prêts à fournir ce vaccin immédiatement au Vietnam une fois qu'une décision sur l'approvisionnement et l'appel d'offres aura été prise.

Parmi les vaccins du programme élargi de vaccination, le vaccin importé en pénurie depuis plusieurs mois est le vaccin pentavalent (5 vaccins combinés en une injection) contre la diphtérie, la polio, le tétanos, la coqueluche et l'Haemophilus influenzae de type b ou Hib.

Elle a attribué la situation au manque de budget de l'État alloué au ministère de la Santé pour l'approvisionnement, les appels d'offres et les négociations sur les prix des vaccins.

Plus de 200.000 doses du vaccin 5 en 1 promis par l'OMS et l'UNICEF, ainsi que plus de 65.000 doses de donateurs nationaux, devraient garantir un nombre suffisant de vaccins pour le programme, a déclaré Dao Hong Lan.

Ces fournitures seront prioritaires pour la vaccination des enfants dans les zones reculées et difficiles où ils ont du mal à accéder aux services de vaccination, a-t-elle noté.-VNA