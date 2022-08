Hanoi (VNA) – Après deux ans d’absence à cause du COVID-19, la GBA Oktoberfest Vietnam se tiendra les 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre à l’hôtel JW Marriott (Hanoi) et les 6, 7 et 8 octobre à l’hôtel Nikko Saigon (Hô Chi Minh-Ville).

Conférence de presse pour présenter la GBA Oktoberfest Vietnam, le soir du 24 août à Hanoi. Photo: CVN

Ces dates ont été annoncées lors d’un point presse tenu mercredi soir 24 août à Hanoï. Cette manifestation culturelle annuelle sera organisée par l’Association des entreprises allemandes au Vietnam (German Business Association - GBA), en collaboration avec la Chambre d’Industrie et de Commerce allemande au Vietnam (German Industry and Commerce Vietnam - GIC/AHK Vietnam) et l’hôtel JW Marriott Hanoï, sous les auspices de l’ambassade de l’Allemagne à Hanoï et le consulat de Hô Chi Minh-Ville.



L’événement permettra de présenter de nombreuses spécialités gastronomiques allemandes et la culture germanique plus généralement. Ce sera aussi l’occasion de faire se rencontrer des entrepreneurs des deux pays, a affirmé Marko Walde, représentant en chef de GIC/AHK Vietnam.



