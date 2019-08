Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Association des entreprises allemandes au Vietnam (GBA) et la Chambre d'Industrie et de Commerce allemande au Vietnam (GIC/AHK Vietnam), avec le soutien de l'ambassade d’Allemagne à Hanoi et du consulat général d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, ont annoncé le 29 août, à Hô Chi Minh-Ville le lancement de la fête GBA Oktoberfest - fête de la bière 2019.

Le festival de cette année présentera la bière haut de gamme importée d’Allemagne, ainsi que la bière spéciale Oktoberfest. Photo: CVN

L'Oktoberfest, également connu comme le festival de la bière allemande, est le plus grand événement culturel annuel organisé au Vietnam.Le GBA Oktoberfest Vietnam 2019 aura lieu de 18h00 à 23h00 du 26 au 28 septembre à l’hôtel Nikko Saigon (Hô Chi Minh-Ville) et du 17 au 19 octobre à l’hôtel JW Marriott (Hanoi). L'événement devrait accueillir plus de 9.000 visiteurs vietnamiens et étrangers au cours des six soirées dans les deux grandes villes.Thomas Debelic, président de la GBA, a déclaré que cette année, le comité d’organisation présentera la bière Paulaner, une exclusivité de l'Oktoberfest Munich. Dans une ambiance festive, les participants pourront savourer de la bière allemande à volonté et profiter du buffet et de la musique traditionnelle."Depuis quatre ans, l'événement GBA Oktoberfest à Hô Chi Minh-Ville est revenue aux sources avec la célèbre tente à bière allemande. C’est un événement incontournable ici", a affirmé le président de la GBA.Pendant ce temps, Marko Walde, responsable du GIC/AHK Vietnam, a reconnu que la GBA Oktoberfest Vietnam 2019 était l’une des dates les plus attendues de l’année, pour présenter la culture allemande et promouvoir les échanges entre les deux pays. Il s’agit d’une excellente occasion pour les entreprises allemandes, les entreprises vietnamiennes et les entreprises internationales au Vietnam de se rencontrer et d’interagir.La première Oktoberfest a eu lieu en 1992, marquant un nouveau tournant dans l'histoire des événements annuels au Vietnam. Au cours de ces 27 dernières années, cette célébration traditionnelle est devenue de plus en plus populaire, non seulement au Vietnam, mais dans le monde entier. Les billets pour la GBA Oktoberfest Vietnam 2019 sont actuellement en vente. Une étape touristique à ne pas manquer si vous êtes sur Hô Chi Minh-Ville ou Hanoi. – CVN/VNA