Photo d'illustration: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – Selon Cushman & Wakefield (C&W), le secteur de la logistique du froid au Vietnam a une forte attractivité depuis ces deux dernières années, stimulé par les commandes d’import-export de médicaments et de vaccins, ainsi que par la croissance de la livraison de nourriture et du commerce électronique.



Trang Bui, directrice générale de C&W Vietnam, constate que, par rapport aux marchés développés de la région, le marché vietnamien de la logistique du froid est encore assez jeune, avec une valeur estimée à environ 169 millions de dollars en 2019.



Dans le contexte de l'essor du secteur de la logistique du froid pour répondre aux besoins de distribution de vaccins ainsi qu'à la croissance de la transformation des produits aquatiques et de la demande des consommateurs, il devrait atteindre une valeur de 295 millions de dollars en 2025, soit une hausse annuelle de 12%, estime Trang Bui en citant un rapport de C&W.



Les experts de C&W prévoient également que dans les temps à venir, de nombreuses affaires de fusions et acquisitions (M&A) auront lieu. Cependant, la logistique du froid vietnamien doit encore résoudre de nombreux défis pour pouvoir passer à l'étape suivante du développement de la logistique industrielle. À moyen et long termes, le développement des infrastructures reste essentiel, y compris les plateformes logistiques spécialisées. -VNA