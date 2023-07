L'objectif de contrôler l'inflation en dessous de 4,5 % cette année sera certainement atteint. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Lors d’un colloque tenu mardi 4 juillet à Hanoi, des experts économiques ont estimé qu'en moyenne, en 2023, l'inflation fluctuera autour de 2,5 à 3,5 % et que l'objectif de maîtriser l'inflation en dessous de 4,5 % cette année sera certainement atteint.

Le directeur adjoint de l'Institut d'économie et des finances Nguyên Duc Dô a analysé, en supposant que le taux de croissance de l'IPC continuera d'être maîtrisé au cours des 6 derniers mois de l'année, l'inflation en décembre 2023 devrait être de 1,7 % et l'inflation moyenne en 2023 de 2,5%, donc l'objectif de maîtrise de l'inflation sera totalement atteint.

Par conséquent, il a déclaré qu'avec le contexte économique national et international actuel peu favorable, ainsi que la prudence de la Banque d'État dans l'élaboration de la politique monétaire dans le passé, l'inflation en 2023 devrait continuer à baisser et l'objectif de maîtriser l'inflation en dessous de 4,5 % cette année sera certainement atteint.

L'économiste Vu Vinh Phu a également prévu que l'IPC le plus élevé pour toute l'année se situera entre 3,8 et 4 %, ce qui contribuera à stabiliser la macroéconomie et à freiner l'inflation.

Selon le chef adjoint du département de gestion des prix du ministère des Finances, Pham Van Binh, l'IPC moyen au cours des 6 premiers mois de 2023 a augmenté de 3,29% par rapport à la moyenne de la même période de 2022. Il s’agit d'une faible augmentation de l'IPC par rapport à la même période l'an dernier que celles de 2014, 2017 et 2020, mais supérieur ou égal à celui des années restantes de la décennie 2014-2023.

Photo: VNA



L'inflation sous-jacente moyenne au cours des 6 premiers mois de 2023 a augmenté de 4,74 %en rythme annuel (la plus élevée de la période 2014 - 2023). -VNA