Ben Tre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté le 30 avril à une cérémonie pour livrer le purificateur d'eau RO à la population de la commune de Chau Hoa, dans la province de Ben Tre (Sud) pour satisfaire le besoin d’eau potable des habitants.

L'appareil, financé par la Compagnie générale du gas du Vietnam, d'une valeur de plus de 1,2 milliard de dongs, a une puissance de huit mètres cubes par heure et fournira de l'eau potable à 12.000 foyers dans trois communes de Chau Hoa, Phong Nam et Phong My, dans le districtr de Giong Tom.



Le système d'osmose inverse (RO) aide à purifier l'eau salée et une fois mis en service, il fournira un maximum de 60 litres d'eau douce par jour à la population locale.

Ces derniers temps, plus d'un millier d'organisations, d'unités, de particuliers et d'entreprises ont parrainé des réservoirs, des filtres et des sacs d'eau à Ben Tre, une ville gravement touchée par la sécheresse.-VNA