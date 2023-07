Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le bureau commercial italien au Vietnam, en collaboration avec l'Association nationale des fabricants italiens de chaussures, de maroquinerie et de technologies de tannage (ASSOMAC), a organisé une zone d'exposition de la communauté des affaires du cuir et de la chaussure d'Italie, dans le cadre du 23e Salon international de la chaussure et du cuir - Vietnam et du Salon international de la chaussure et des produits en cuir à Ho Chi Minh-Ville du 12 au 14 juillet.

Lors de l'événement. Photo : VNA

Outre la présentation d'une gamme variée de produits et de technologies de pointe dans l'industrie du cuir et de la chaussure, les entreprises italiennes renforcent également les relations commerciales avec les entreprises des pays et territoires participants à l'événement, en particulier avec les fabricants vietnamiens.Fabio De Cillis, délégué commercial au bureau commercial italien au Vietnam, a déclaré que cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie, l'Italie veut profiter de cette opportunité pour laisser une impression sur les activités des deux parties. Auparavant, le bureau a organisé plusieurs événements de promotion commerciale et industrielle au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville en particulier.Plus tard cette année, il prévoit d'attirer des entreprises italiennes à l'exposition et à la conférence internationales sur la transformation, l'emballage au Vietnam (ProPak Vietnam), la foire internationale de l'industrie du bois au Vietnam (VietnamWood) et d'encourager les entreprises vietnamiennes à participer à des foires et expositions en Italie.Selon l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et du sac à main, le secteur vise à gagner 27 milliards de dollars à l'exportation cette année, en hausse d'environ 10 % par an.- VNA