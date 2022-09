Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Irlande fournira des produits laitiers de haute qualité sur le marché vietnamien, créant une percée dans l'industrie laitière du pays, a déclaré Martin Heydon T.D., ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires maritimes, lors d’un séminaire sur le développement durable des produits laitiers en provenance d'Irlande, tenu le 6 septembre à Hanoï.

Le responsable irlandais a annoncé que l'Irlande possédait une industrie laitière de premier plan dont la sécurité sanitaire des aliments était une préoccupation essentielle. Les produits laitiers irlandais sont sains, bons et de haute qualité.

Les entreprises laitières irlandaises essaient toujours d'évoluer en mettant en œuvre des solutions de développement innovantes pour s'adapter au marché et répondre aux exigences de sécurité sanitaire, a souligné Martin Heydon T.D

Selon Nguyen Do Anh Tuan, directeur du Département de la coopération internationale, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a des produits agricoles majeurs tels que le riz, le café, le caoutchouc, la noix de cajou, le poivre, le thé, les fruits... Cependant, il doit également importer des produits qui sont insuffisamment produits au pays comme viande, bois, aliments pour animaux.

Il a souhaité que les partenaires irlandais renforcent leur coopération avec le Vietnam dans l'amélioration de la capacité de gestion et de formation, partagent des expériences de développement dans l'agriculture verte et circulaire, et l'agriculture à faibles émissions carbonées, dans la mise en place d'un système de gestion des aliments sûrs avec traçabilité, dans le développement de l’élevage dont celui des vaches laitières, ainsi que dans la transformation digitale et l'adaptation au changement climatique. -VNA