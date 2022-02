Au cours des deux premiers mois de cette année, l’ IPC a progressé de 1,68% sur un an. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Indice des Prix à la consommation (IPC) du Vietnam en février a augmenté de 1% par rapport à janvier, de 1,2% par rapport à décembre 2021 et de 1,42% en variation annuelle, a annoncé le 28 février l’Office général des statistiques (GSO).

Au cours des deux premiers mois de cette année, l’IPC a progressé de 1,68% sur un an, et l’inflation de base, de 0,67%.

L’augmentation de l’IPC en février s’explique par la hausse des prix des carburants, des vivres et des denrées alimentaires, des services de restauration et des transports publics.

La hausse des prix du gaz et du pétrole entraîne une augmentation de l’IPC en février. Photo: VNA

En ce mois-ci, parmi les 11 groupes de biens de consommation et services répertoriés, 10 ont connu une augmentation des prix par rapport au mois dernier. La plus hausse a été constatée dans le groupe des « Transports » (+2,35%). Seul le groupe des "Postes et télécommunications" a baissé légèrement de 0,04%.



Toujours en février, le cours de l'or a augmenté de 1,85% par rapport à janvier et de 1,53% sur un an, en raison des fluctuations des prix dans le monde, alors que le cours du dollar américain a enregistré une baisse de 0,28% par rapport à janvier.

En deux mois, le prix de l'or a augmenté de 0,72% et le cours du dollar américain a baissé de 0,79%. -VNA