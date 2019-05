Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la mégapole du Sud en mai s'est accru de 0,58% en un mois et de 4,41% en un an.

Parmi les 11 groupes de marchandises répertoriés, sept ont enregistré une hausse mensuelle. Le groupe "Transports" est en tête avec +2,92%, suivi par "Logements, électricité, eau, combustibles, matériaux de construction" (+1,01%); "Culture, loisirs et tourisme" (+0,29%); "Restauration et services liés à l'alimentation" (+0,26%); "Postes et télécommunications" (+0,12%); et "Éducation" (+0,07%); "Médicaments et services liés à la santé" (+0,01%).

En revanche, trois groupe ont connu une baisse, que sont "Autres marchandises et services" (-0,18%); "Boissons et tabac" (-0,06%) et "Équipements et ustensiles ménagers" (-0,03%). Seul le groupe "Textile-habillement, chapeaux, chaussures et sandales” est demeuré stable. -VNA