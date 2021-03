Hanoi (VNA) - Selon le l'Office général des statistiques, en février, l'indice des prix à consommation (IPC) de Hanoi a augmenté de 1,8 % en un mois et de 0,43 % sur un an.

Photo d'illustration : VNA

Parmi les 11 groupes de marchandises listés en janvier, dix ont enregistré une hausse mensuelle.

Le groupe "Restauration et services liés à l'alimentation" est en tête avec 6,02 % en raison de l’achèvement du programme de soutien des prix de l'électricité pour les clients touchés par les impacts du COVID-19, suivi par ‘’restaurants et services d'alimentation’’, 1,44%, ‘’transports’’, 1,24%, ‘’boissons et tabac’’, 0,77%, "Culture, loisirs et tourisme", 0,04%, ‘’vêtements, chapeaux et chaussures’’, 0,06%, "Équipements et ustensiles ménagers", 0,04%, "Médicaments et services médicaux", 0,01%, "Autres marchandises et services", 0,11%.

Le groupe "Postes et télécommunications" a connu un recul par rapport à janvier (-0,01%).

Cependant, au cours des deux premiers mois de l'année, l'IPC de Hanoï a chuté de 0,5% en glissement annuel.

Le cours de l'or en février a baissé de 0,56%. Celui du dollar américain a reculé de 0,27%.



En raison des restrictions contre le COVID-19, le nombre de touristes arrivant à Hanoi a diminué.



Au cours des deux premiers mois de l'année, le nombre de visiteurs étrangers à Hanoï a atteint 33.100.000, ce qui équivaut à une baisse de 94,2% en glissement annuel. - VNA