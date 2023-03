Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam au premier trimestre a augmenté de 4,2% à 4,3% en glissement annuel, a annoncé le Département général des statistiques.

L’augmentation de l’IPC sur cette période s’est expliquée par la hausse des prix des "logements et matériaux de construction" (+7,2%), des vivres et des denrées alimentaires (+4,5%), de l’"éducation" (+11%), de l’électricité (+3,3%)…

Toutefois, certains groupes de marchandises ont contribué à baisser l’IPC, notamment les carburants (-11%), le gaz (-1,8%), les postes et télécommunications (-0,3%).

Pour répondre aux défis de la gestion des prix au cours du deuxième trimestre et des mois restants de 2023, le ministère des Finances a déclaré que les ministères, secteurs et localités devraient accélérer la mise en œuvre des mesures du gouvernement et du Premier ministre ; suivre de près les évolutions économiques et l’inflation mondiale affectant le Vietnam ; et avertir rapidement des risques sur les prix et l’inflation au Vietnam afin de prendre les mesures de réponse appropriées pour assurer l’approvisionnement et stabiliser les prix intérieurs. -VNA