Le président indonésien Joko Widodo. Photo: AFP



Hanoï (VNA) - L'investissement est la clé pour accélérer la croissance économique et la création d’emplois dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, a déclaré jeudi le président indonésien Joko Widodo.



Il n'y a aucun moyen de stimuler les exportations car tous les marchés sont en baisse. Donc, la seule façon pour stimuler la croissance économique est l’investissement en grande, moyenne ou petite envergure, a-t-il déclaré jeudi à la presse à Jakarta, ajoutant que l'investissement créerait également des emplois.



L'économie a progressé de 5,02% l'année dernière, en baisse par rapport à 5,17% en 2018, car l'investissement et les exportations étaient en déclin. L'investissement a ralenti à 4,06% au quatrième trimestre de l'année dernière contre 6,01% à la même période en 2018.



Pendant ce temps, les exportations ont diminué de 0,39% après avoir chuté 4,59% au quatrième trimestre de 2018.



Le président Joko Widodo a exprimé son optimisme quant au fait que l’Indonésie pourrait atteindre cette année l’objectif de croissance de 5,3% malgré des conditions économiques mondiales défavorables en raison de l’incertitude persistante et de la propagation de l’épidémie de COVID-19.



Selon lui, l'objectif est toujours réalisable pourvu que le Conseil de coordination des investissements puisse atteindre l'objectif d'investissement fixé par le gouvernement.



L'année dernière, les investissements réalisés ont atteint 809,6 billions de roupies (59,1 milliards de dollars), dont 423 billions provenaient d'investissements directs étrangers. Cette année, le pays devrait enregistrer un investissement réalisé de 886 billions de roupies.



Pour réaliser cet objectif, Joko Widodo a demandé aux dirigeants régionaux et aux agences des services publics de répondre aux besoins des investisseurs en vue d’attirer plus de projets en Indonésie et d’augmenter les dépenses, qui représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) du pays. -VNA