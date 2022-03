Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 28 mars, l'Institut français de Hanoï, en collaboration avec ONU Femmes, a organisé un séminaire sur le rôle des femmes dans le sport.



Il s'agit d'une activité dans une série d'événements en réponse à la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars sur le thème "L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable".



Le séminaire a vu la participation de la footballeuse Huynh Nhu - capitaine de l'équipe nationale féminine de football du Vietnam, et de l’Ambassadrice de la France pour le Sport du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Laurence Fischer.

Huynh Nhu - capitaine de l'équipe nationale féminine de football du Vietnam. Photo: VNA



S’agissant de l'égalité des sexes dans le sport au Vietnam, les intervenants ont été unanimes à constater qu'en général, le rôle et la position des femmes sont garantis avec les mêmes politiques et régimes de traitement que ceux des hommes. En termes de réalisations, les femmes sont encore plus importantes. Jusqu'à présent, la plupart des plus hautes réalisations sportives du Vietnam ont été remportées par des femmes.Cependant, les intervenants ont indiqué qu'il existait toujours des écarts entre les hommes et les femmes dans le sport, comme l'attention du public et des médias pour les sports auxquels les hommes et les femmes participent...Le Thi Hoang Yen, vice-directrice générale de l’Administration des sports du Vietnam, a affirmé que le Vietnam cherchait à combler ces écarts avec des campagnes de communication de soutien aux femmes, et des efforts pour aider les athlètes féminines à améliorer leurs conditions de vie…