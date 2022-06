L'installation des péages sans barrière devra être achevée d'ici au 31 juillet 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - D'ici au 30 juin, toutes les stations de péage des projets de route BOT (Bâtir-Opérer-Transférer), à l'exception de celles de la Compagnie générale de l'investissement et du développement des autoroutes du Vietnam (VEC), doivent mettre en place complètement des péages sans barrière.

L'installation des péages sans barrière devra être achevée dans toutes les voies d'ici au 31 juillet 2022, selon la direction du Premier ministre.

Le ministre des Transports Nguyen Van The. Photo: VNA



Lors de la séance d'interpellation jeudi matin concernant les péages sans barrière, le ministre des Transports Nguyen Van The a déclaré que la technologie est appliquée au Vietnam depuis 2015, cependant, le processus de mise en œuvre a rencontré de nombreuses difficultés.

Il a souligné la nécessité d'appliquer cette nouvelle technologie afin de rendre les déplacements et le paiements des frais de la population plus simples et transparents. -VNA