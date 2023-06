Des buildings à Singapour. Photo: channelnewsasia.com

Singapour, 26 juin (VNA) - Les prix à la consommation de Singapour ont baissé en mai en raison d'une baisse de l'inflation des aliments et de la vente au détail, selon des rapports publiés par l'Autorité monétaire du pays et le ministère du Commerce et de l'Industrie le 23 juin.Notamment, l'inflation sous-jacente en mai est tombée à 4,7%, la première fois qu'elle est passée sous la barre des 5% depuis juillet 2022, et inférieure aux 5% enregistrés en avril.Parallèlement, l'indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,1 % en glissement annuel en mai, en baisse par rapport à la hausse de 5,7 % enregistrée un mois plus tôt, qui a largement reflété une baisse des prix des transports privés et de l'inflation sous-jacente.- VNA