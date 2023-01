Vientiane, 9 janvier (VNA) - L'inflation au Laos a grimpé à 39,27% en décembre, le taux le plus élevé de 2022, selon le Bureau des statistiques du Laos.



Cela a été attribué aux prix plus élevés des biens essentiels sur le marché. Plus précisément, le prix des aliments et des boissons non alcoolisées a augmenté de 45,3 % le mois dernier, tandis que le coût des soins médicaux et des médicaments a augmenté de 42,1 %. Le coût du transport a également augmenté de 50,2 %.

La dépréciation continue de la monnaie lao, le kip, par rapport à des devises fortes telles que le dollar américain, le baht thaïlandais et le yuan chinois a également contribué à une hausse de l'inflation. La dévaluation du kip a affecté les activités d'importation, notamment l'importation de biens destinés à la production nationale, augmentant ainsi les coûts de production et les prix des produits de base.

L'inflation au Laos est passée de 6,25% en janvier à 38,46% en novembre.

Un récent rapport de la Banque asiatique de développement a estimé que le taux d'inflation moyen au Laos serait d'environ 23 % en 2022, et qu'il tomberait à 10 % en 2023. - VNA