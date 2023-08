L'inflation au Laos a chuté à 25,88 % sur un an en août. Photo : Southern Laos

Vientiane (VNA) – L'inflation au Laos a chuté à 25,88 % sur un an en août, contre 27,8 % en juillet, selon le Bureau lao des statistiques.Le coût de la nourriture et des boissons non alcoolisées a augmenté de 31,85%, soit moins que les 37,81% enregistrés en juillet, indiquant des signes d'amélioration économique dans le pays.Les coûts des soins médicaux et des médicaments ainsi que du transport ont augmenté respectivement de 21,11% et 17,68%.Les secteurs ayant enregistré les taux d'inflation les plus faibles en août étaient l'électroménager à 0,20%, les postes et télécommunications (0,57%) et l'éducation (0,75%), a indiqué le bureau.Malgré les efforts du gouvernement lao pour freiner la hausse des prix des biens et services, le taux d'inflation annuel de ce pays d'Asie du Sud-Est s'est élevé à 12,81 % en mai 2022 avant de monter à 23,61 % en juin 2023. En février 2023, ce chiffre a atteint 41,3 %. % avant de diminuer progressivement au cours des derniers mois.La dépréciation de la monnaie lao, l'augmentation de la dette publique et une grave pénurie de main-d'œuvre sont les principaux facteurs à l'origine de l'inflation et des difficultés économiques du Laos, affectant gravement les moyens de subsistance de sa population.- VNA