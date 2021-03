Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le site américain Forbes.com a publié le 24 mars un article selon lequel, les équipements de protection individuelle (EPI) ont soutenu l’industrie textile vietnamienne au milieu du COVID-19.



Selon l’article, la pandémie a déclenché une augmentation de la demande d'équipements de protection individuelle (EPI) du secteur manufacturier au Vietnam. Et les commandes qui ont afflué du monde entier ont contribué à soutenir l'importante industrie de la confection du pays, de nombreux fabricants ayant réaménagé leurs installations pour produire des EPI.



Le gouvernement vietnamien avait initialement restreint l'exportation de produits, tels que des masques faciaux, pour s'assurer qu'il y avait un approvisionnement domestique adéquat pour aider à lutter contre le virus. Mais une fois les restrictions levées en mars de l'année dernière, le Vietnam a exporté près de 1,2 milliard de masques jusqu'en décembre 2020 en Amérique du Nord, en Europe et dans des pays d’Asie, indique l’auteur.



Vietnam Goods and Exports (VGE) était l'une de ces entreprises qui se sont tournées vers la fabrication de masques en tissu. Forbes a cité le fondateur de VGE soulignant que bien que la vaccination ait commencé, il était toujours conseillé aux gens de porter des masques.



«Si les vaccins sont efficaces, vous constaterez probablement une baisse du port des masques vers la fin de 2021, mais à partir de maintenant, c'est toujours une industrie massive qui vient d'exploser du jour au lendemain”, a affirmé le fondateur de VGE, ajoutant que le Vietnam était définitivement devenu une étoile brillante dans le commerce mondial des EPI en 2020. -VNA