Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La mégapole du Sud se concentre sur l’industrie de haute technologie pour profiter des opportunités de la 4e révolution industrielle. Elle la considère comme essentielle pour accroître sa productivité et sa compétitivité.

L’industrie de haute technologie est dans la ligne de mire de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Dix machines à puces LED (light-emitting diode en anglais ou diode électroluminescente en français) fonctionnent à pleine puissance dans une salle de 400 m² de l’Usine de haute technologie de Diên Quang (DQH). Après une vérification des paramètres techniques, ces puces sont automatiquement transférées à l’atelier d’assemblage pour les étapes suivantes.Mise en service en 2019, cette chaîne de production automatique peut sortir 28.000 puces en une heure, soit 150 millions par an, et n’a besoin que d’un seul ingénieur de supervision. Relevant de la Sarl éponyme spécialisée dans la fabrication d’ampoules électriques, DQH est basée dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Hi-Tech Park - SHTP). Elle est la 5e usine de sa compagnie mère à être équipée de machines modernes aux normes internationales.D’après son directeur Trân Bá Linh, ces trois dernières années, l’investissement dans les chaînes de production a aidé l’entreprise à être plus compétitive dans ses exportations vers des marchés exigeants tels que l’Europe et les États-Unis.Des gains importants de productivitéLa Sarl Diên Quang figure parmi les nombreuses entreprises à Hô Chi Minh-Ville à avoir investi gros dans l’application de la haute technologie dans les industries manufacturières pour réduire leur dépendance vis-à-vis des composants et accessoires importés, en même temps accroître leur productivité et améliorer la qualité de leurs produits.Datalogic Vietnam est un autre exemple. Entreprise à capitaux entièrement italiens et américains installée au SHTP, elle est la principale usine du groupe Datalogic - l’un des trois fabricants de lecteurs de codes-barres les plus importants du monde. Dotée de machines permettant l’automatisation jusqu’à 80%, Datalogic Vietnam assume 75-80% de la fabrication totale des lectures de codes-barres de sa compagnie mère. Ses produits sont exportés essentiellement vers l’Europe et l’Amérique.En plus d’investir dans ses chaînes de production pour améliorer la qualité des produits, Datalogic Vietnam accélère aussi la numérisation. L’une des applications les plus efficaces qu’elle utilise est l’affectation automatique du travail par l’intelligence artificielle, lui permettant de répartir quotidiennement les tâches pour les ouvriers, sans recourir aux opérateurs humains. Avant que ce système soit mis en service, l’usine devait mobiliser au moins 50 chefs d’équipes en charge de cette activité."Datalogic possède cinq usines, au Vietnam, en Hongrie, en Italie, en Slovaquie et aux États-Unis. Datalogic Vietnam est équipée de chaînes de production de haute technologie transférées par la société mère. Grâce à cet investissement, l’usine garantit l’exactitude, réduit les erreurs et le travail manuel", partage Trân Tiên Phát, directeur général de Datalogic Vietnam.Investir pour être davantage attractifHô Chi Minh-Ville est déterminée à se classer en 2025 en tête du pays en matière d’innovation. Avec cette ambition, elle veut que les contributions des secteurs économiques appliquant la haute technologie et la numérique représentent environ 30% de son Produit intérieur brut régional (PIBR).Afin d’atteindre cet objectif, les investissements devront être stratégiques et planifiés sur le long terme. Ainsi, la mégapole du Sud est en train d’élaborer plusieurs projets visant à encourager le développement de la haute technologie dont l’Institut de technologies avancées et le Centre des innovations. Elle cherche également à arranger les terrains au service de la construction de nouveaux parcs de haute technologie pour y attirer des investisseurs forts dans ce domaine.La ville accélère la création d’un parc des industries d’appui à la haute technologie, d’une superficie de 300 ha, pour créer un écosystème d’industries de soutien au développement de ces technologies de pointe.