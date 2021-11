Photo:ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - Les évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19 ont apporté de nombreux défis mais aussi des opportunités pour l'industrie auxiliaire à Hanoï.

Les mesures de distanciation sociale contre le coronavirus ont causé certaines difficultés pour les activités d'exportation, d'importation et de production des entreprises et ralenti la construction de nouvelles usines..., a déclaré Nguyen Van, vice-président de l'Association de l'industrie auxiliaire de Hanoï (HANSIBA).

L'Association a informé des entreprises locales de la Résolution gouvernementale No 128/NQ-CP publiée le 11 octobre 2021 sur l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19.

Elle soutient la transformation numérique au sein de ses entreprises membres non seulement pour s'adapter au contexte épidémique, mais également pour rattraper la tendance mondiale de numérisation.

Nguyen Van, vice-président de l'Association de l'industrie auxiliaire de Hanoï. Photo:tapchicongthuong.vn

De plus, l'Association aide les entreprises à accéder à des sources financières pour améliorer leur production et se préparer à la demande du marché au cours des premiers mois de 2022, a ajouté Nguyen Van. -VNA