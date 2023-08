Jakarta (VNA) - L'Indonésie cherche à s'associer à un autre producteur de caoutchouc, la Thaïlande, en raison de la chute des prix dans le pays et du déploiement par l'Union européenne d'une loi anti-déforestation.



La Thaïlande et l'Indonésie sont les deux principaux pays producteurs de caoutchouc au monde qui sont confrontés à des situations similaires, a déclaré le ministre indonésien du Commerce Zulkifli Hasan lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le président de la Chambre thaïlandaise Wan Muhamad Noor Matha. Les problèmes se succèdent, de la chute des prix du caoutchouc à la matière première soumise au règlement de l'UE sur la lutte contre la déforestation (EUDR).



Zulkifli Hasan a déclaré que les prix du caoutchouc ont fortement baissé. La maladie de la chute des feuilles de l'hévéa a également porté un coup fatal à la production, rendant difficile la propulsation des prix à un niveau rémunérateur, a ajouté le ministre.



La baisse des prix pourrait inciter les producteurs de caoutchouc à se tourner vers d'autres cultures, ce qui entraînerait une pénurie de caoutchouc naturel à l'avenir, selon Zulkifli Hasan.



Il a appelé à une collaboration entre les membres du Conseil tripartite international du caoutchouc (ITRC), à savoir la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie. Le conseil, qui représente 58 % de la production mondiale de caoutchouc, recherche des prix équitables et rémunérateurs pour les petits exploitants.



L'ITRC travaille également aux côtés d'autres exportateurs de caoutchouc, dont le Vietnam et les Philippines, pour augmenter les prix, a-t-il noté.- VNA

