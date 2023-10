Jakarta, 5 octobre (VNA) – Le président indonésien Joko Widodo a demandé aux ministres concernés de créer un fonds servant à la construction d'un secteur touristique de classe mondiale, selon la ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno.

Les visiteurs étrangers font la queue au service de visa à l’arrivée à l’aéroport international I Gusti Ngurah Rai de Denpasar, Bali, le 8 avril 2023. (Photo : antaranews.com)

La ministre a déclaré que le fonds serait lancé dans le cadre d'une bonne gouvernance et donnerait la priorité au tourisme durable et de qualité en mettant en valeur l'excellence culturelle nationale.Déclarant que des touristes de qualité apporteront des effets économiques au pays, tels qu'un impact sur la création d'emplois, il a noté que le gouvernement formerait une équipe spéciale pour déterminer le mécanisme de financement.L’une des options consiste à créer un fonds de dotation soutenu par les devises provenant du tourisme, qui pourrait générer 20 à 25 milliards de dollars par an avant la pandémie, a-t-il ajouté.Selon la ministre, le gouvernement proposera une révision de la loi numéro 10 de 2009 sur le tourisme, qui couvre l'aspect financement du fonds touristique.Le fonds pour le tourisme devrait démarrer en 2024 et sera dirigé par le nouveau cabinet issu des élections générales prévues le 14 février 2024.- VNA