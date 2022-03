Photo: Internet

Jakarta (VNA) - L'Indonésie, en tant qu'hôte du Sommet du G20 en 2022, introduira un système de bulles pour cet événement prévue à la fin de cette année pour limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19.

L'Indonésie mettra en place un système de bulles et mettra en œuvre des réglementations de prévention des épidémies pour les réunions en présentiel dans le cadre du Sommet du G20, selon le groupe de travail sur la gestion du COVID-19 du gouvernement indonésien.

Il est prévu que quatre "bulles" distinctes soient établies, dont une zone pour les délégués des pays du G20, une zone pour les délégués ordinaires et les journalistes, et une zone pour les organisateurs d'événements, les installations et le personnel de terrain, et une zone pour le personnel de soutien.

Le système de bulles du G20 comprend des chambres d'hôtel, des lieux de réunion et des installations de soutien à utiliser lors du sommet.

Le directeur général chargé de l'information et de la communication publique du ministère indonésien des Communications et de l'Information, Usman Kansong, a déclaré que son gouvernement veillera à ce que les populations autour de chaque site soient vaccinées à 70%, tandis que tous les membres du personnel des hôtels et des sites seront entièrement vaccinés.-VNA