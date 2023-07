Hanoï (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo (Jokowi) a déclaré que l'apprentissage tout au long de la vie est important pour tout le monde car il peut changer des vies pour le mieux.



"L'apprentissage tout au long de la vie est une réalité, pas un récit, il est donc important puisqu'il puisse changer la vie d'une personne pour le mieux", a-t-il dit via une vidéo diffusée à la clôture de la Conférence sur l'apprentissage tout au long de la vie (ILLC) mercredi en Indonésie.



Selon lui, l'Indonésie fera face à un bonus démographique en 2030, lorsque la proportion de la population productive sera plus importante.



«Dans la gestion du bonus démographique, le gouvernement ne peut pas travailler seul. Cela nécessite une coopération avec diverses parties et la société», a-t-il déclaré.



Par conséquent, le président indonésien appelle toutes les parties de la société de convaincre les jeunes de devenir des apprenants tout au long de la vie.-VNA