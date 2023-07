Photo: benarnews.org

Jakarta, 6 juillet (VNA) - L'Indonésie s'est retirée en tant qu'hôte des Jeux mondiaux de plage de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) de 2023 et de l'Assemblée générale de l'ACNO en août 2023, qui devaient se tenir à Bali le mois prochain.L'ACNO a annoncé le 4 juillet le retrait, déclarant que c'est avec une grande surprise et une extrême déception qu'elle a appris que le Comité olympique indonésien (KOI) s'est retiré de son engagement d'accueillir les deux événements.Selon l'agence de presse indonésienne Antara, KOI a présenté des excuses pour sa décision, citant le temps limité pour traiter l'administration et la bureaucratie comme raison.Le retrait soudain de l'Indonésie a empêché l'ANOC de trouver un autre pays et n'a eu d'autre choix que de décider d'annuler les Jeux mondiaux de plage de cette année.Auparavant, en octobre 2021, l'Assemblée générale de l'ACNO avait choisi l'Indonésie comme hôte des deuxièmes Jeux mondiaux de plage, après Doha (Qatar) en 2019. Selon le plan initial, les Jeux se dérouleront du 5 au 12 août avec la participation d’environ 1.600 athlètes de 130 pays, tandis que l'Assemblée générale de l'ACNO aura lieu du 13 au 15 août.- VNA