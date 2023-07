Jakarta, 6 juillet (VNA) - Le ministère indonésien de la Communication et de l'Informatique (Kemenkominfo) prépare un centre des médias et un accès Internet rapide pour soutenir la diffusion réussie des informations sur le 10e Forum mondial de l'eau (WWF) prévu pour l'année prochaine.

Directeur général de l'information et de la communication publique Usman Kansong (Photo : Antara)

Le directeur général de l'information et de la communication publique (Dirjen IKP) de Kemenkominfo, Usman Kansong, a déclaré que Kemenkominfo est le coordinateur chargé des médias, de la documentation et de la promotion. Pour faciliter la couverture médiatique du 10e événement phare du WWF à Bali plus tard en mai 2024, un centre des médias sera mis à disposition.Le centre des médias est facilité par divers services, dont un espace de travail avec un support Internet rapide, des points de vente pour les médias et une salle de conférence de presse.Les services du centre des médias sont préparés pour les équipes de médias venant pour des reportages en direct sur le site ainsi que pour ceux qui ne peuvent pas venir.Le WWF est une réunion internationale triennale à laquelle participent 170 pays et environ 2 000 journalistes. L'événement de cette année a pour thème "L'eau pour la prospérité commune".- VNA