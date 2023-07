Jakarta (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Australie, le 4 juillet, le président indonésien Joko Widodo (Jokowi) a appelé les entreprises australiennes à investir dans un certain nombre de secteurs prioritaires de son pays.L' Indonésie a un fort potentiel pour devenir une destination pour les investisseurs compte tenu de ses ressources naturelles, de son avantage démographique, de son grand marché et de sa stabilité économique et politique, a déclaré le président Jokowi lors de la réunion avec des PDG australiens à Sydney, le 4 juillet.Le premier secteur prioritaire est le secteur industriel. Le président Jokowi a affirmé que l'Indonésie et l'Australie ont un grand potentiel de coopération dans l'industrie des batteries de voitures électriques.En outre, le chef de l'État a mentionné que l'Indonésie a un grand potentiel dans le secteur de l'énergie verte. Le pays a un grand potentiel de 434 gigawatts dans le secteur des énergies renouvelables - éolien, hydraulique, géothermie, biocarburants et solaire. Actuellement, un parc industriel vert de 30.000 hectares est en cours de construction, a-t-il dit.En outre, le président Jokowi a annoncé qu'actuellement la nouvelle capitale du pays, Nusantara (IKN), avec un concept de ville intelligente basée sur la forêt et la nature, est en construction. Selon lui, un certain nombre de secteurs d'IKN offrent des opportunités d'investissement d’une valeur totale de 25 milliards de dollars.Enfin, le président Jokowi a assuré que les secteurs de l'éducation et de la santé recèlent un énorme potentiel pour les investisseurs. Le nombre d'étudiants augmente d'environ 20% par an et près de 2 millions d'Indonésiens préfèrent se faire soigner à l'étranger. -VNA