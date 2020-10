Employés de bureau dans le quartier central des affaires de Jakarta. Photo: Antara

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques et président du Comité de gestion du COVID-19 et de relance économique (PC-PEN) de l'Indonésie, Airlangga Hartarto, a affirmé que son pays figurait parmi les cinq premiers pays à avoir réussi à maîtriser le COVID-19 et à protéger son économie des impacts négatifs de l'épidémie.

S'exprimant lors d’un Forum de dialogue organisé le 12 octobre par l'Agence nationale contre les catastrophes naturelles (BNPB) de l'Indonésie, le ministre indonésien a déclaré que le classement évaluait les pays et territoires en se basant sur les indicateurs comme taux d'infection au COVID-19, taux de guérison, taux de létalité du COVID- 19. En outre, le déclin économique de l'Indonésie est relativement inférieur à celui de nombreux autres pays et territoires également touchés par la pandémie de COVID-19.

Le taux actuel d'infection au COVID-19 en Indonésie est de 19,97%, soit inférieur au taux précédent de 22,1%. Le taux de guérison à compter du 11 octobre était de 76,48%, soit supérieur au taux mondial de 75%, suite à la diminution des cas actifs dans plusieurs provinces et villes du pays. Cependant, le taux de létalité du pays (3,55%) reste supérieur à la moyenne mondiale (2,9%).

Selon le ministre Airlangga, la croissance économique indonésienne en 2020 devrait se situer entre -1% et 0,6%. -VNA