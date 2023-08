Jakarta (VNA) - La politique indonésienne de visa d'or, qui offrira une exemption de visa aux entreprises étrangères ou aux étrangers qui réalisent un investissement important dans le pays, devrait être émise dans une ou deux semaines, a déclaré le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de lIinvestissement. Affaires Luhut Binsar Pandjaitan le 1er août.



Comme le rapporte le média local Tempo, les entreprises souhaitant obtenir le visa d’or doivent réaliser un investissement réel d'au moins 50 millions de dollars. Pendant ce temps, pour les particuliers, la valeur d'investissement dans les obligations d'État est d'au moins 350.000 dollars.



Les candidats éligibles peuvent obtenir un visa à entrées multiples valable de cinq à dix ans. Ils peuvent ensuite mener des activités commerciales et autres dans le pays d'Asie du Sud-Est.



Le ministre aurait déclaré que la politique ciblerait plus tard les étrangers hautement qualifiés, y compris les chercheurs de certaines des plus grandes universités du monde. Le visa pourrait également être accordé aux développeurs d'intelligence artificielle (IA).- VNA

