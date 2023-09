Le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique Budi Arie Setiadi (au centre) et le président de l'agence de presse Antara Akhmad Munir (à gauche) et d'autres délégués prennent une photo après le lancement de la salle de presse de l'ASEAN. (Photo : ANTARA)

Jakarta, 6 septembre (VNA) – L'Indonésie a créé une salle de presse de l'ASEAN au centre des médias du 43e Sommet de l'ASEAN, dans le but de renforcer la synergie entre les agences de presse régionales et d'élargir la portée des reportages.Dans son discours lors de l'inauguration de la salle de presse de l'ASEAN, le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, Budi Arie Setiadi, a souligné les efforts visant à sensibiliser le public et à promouvoir la participation du public aux divers agendas de l'ASEAN.Une approche centrée sur les personnes favorisera la solidarité entre les communautés d'Asie du Sud-Est, tandis que la coopération entre les agences de presse des États membres de l'ASEAN facilitera l'échange et la diffusion d'informations, a-t-il déclaré.Selon Akhmad Munir, président-directeur de l'agence de presse ANTARA, la création de la salle de presse de l'ASEAN, un concept initié par ANTARA, vise à travailler et à échanger des idées, en transcendant les frontières et les barrières linguistiques pour favoriser l'unité et la compréhension entre des nations culturellement diverses.Sa mission principale est de combler les écarts qui existent entre les pays de l'ASEAN, de clarifier les défis à relever pour réussir au sein de la communauté de l'ASEAN et de favoriser un sentiment d'appartenance mutuelle parmi les citoyens de l'ASEAN, a-t-il poursuivi.L'existence de la salle de presse de l'ASEAN peut être un point de départ pour renforcer non seulement les relations entre les agences de presse de la région de l'ASEAN, mais également entre les différents médias des pays membres de l'ASEAN, qui devraient contribuer aux efforts visant à enrichir les perspectives et la sensibilisation régionales en rapportant divers événements importants dans la région. la région de l’ASEAN, a noté Akhmad Munir.À long terme, la salle de presse de l'ASEAN a le potentiel de devenir une banque de données de l'ASEAN qui pourra également être utilisée par diverses parties en dehors de la région de l'ASEAN, a-t-il ajouté. - VNA