Jakarta, 24 février (VNA) - Les gouvernements indonésien et singapourien ont convenu de renforcer la coopération dans les efforts visant à surmonter les impacts du changement climatique et à parvenir au développement durable lors de la 2e réunion de travail récemment tenue les 21 et 22 février.

Lors de la 2e réunion de travail entre les gouvernements d'Indonésie et de Singapour. Photo : Antara

Mme Nani Hendiarti, vice-ministre à la coordination de la gestion de l'environnement et des forêts au ministère indonésien de coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, et Mme Cindy Khoo, secrétaire adjointe du groupe stratégique du bureau du Premier ministre de Singapour, ont coprésidé cette réunion, qui faisait suite à une réunion tenue le 24 janvier à Bintan.

Selon Mme Nani Hendiarti, la réunion a porté sur quatre sujets : la tarification et les marchés du carbone, les solutions fondées sur la nature et l'approche écosystémique, les technologies et solutions propres et la finance verte et mixte.

"Nous nous engageons à travailler avec Singapour pour lutter contre le changement climatique et parvenir à un développement durable et nous pensons que cette coopération apportera de nombreux avantages aux deux pays", a déclaré l'agence de presse indonésienne Antara, citant Nani Hendiarti dans un communiqué du 23 février.

Mme Cindy Khoo a convenu que les deux pays devraient développer rapidement des projets concrets autour des quatre questions.

Selon Mme Nani Hendiarti, à la fin de la session, les deux pays se sont mis d'accord sur 11 activités et calendriers de coopération sur les quatre sujets discutés, qui seront inclus dans le protocole d'accord entre les deux pays.

Le protocole d'accord devrait être signé en mars 2022, a-t-elle déclaré.- VNA