Un tremblement de terre à Palu, en Indonésie. Photo: Xinhua/VNA



Jakarta (VNA) - Environ 779 tremblements de terre ont été enregistrés en février 2020 sur le territoire indonésien, selon l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).



Le nombre de tremblements de terre en février a augmenté par rapport à janvier 2020, qui s'est produit 518 fois.



En février, il y avait 27 tremblements de terre importants d'une magnitude supérieure à 5,0, en hausse par rapport à 18 de ces tremblements de terre en janvier.



Le tremblement de terre le plus dévastateur de ce mois-ci d'une magnitude de 5,4 s'est produit le 8 février à Seram au Nord. Ce tremblement de terre a effondré des ateliers et 21 maisons des résidents de la région de Kobisonta.



L’Indonésie fait partie de la "Ceinture de Feu", un alignement linéaire de volcans entourant l’océan Pacifique. En 2018, elle a subi un total de 11.577 tremblements de terre, qui ont fait de nombreux morts. –VNA