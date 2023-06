Photo d'illustration : reuters.com

Jakarta, 26 juin (VNA) - La police indonésienne mène des enquêtes préliminaires pour savoir si toute action des responsables de l'organisme de réglementation des médicaments du pays pourrait constituer une faute criminelle, alors qu'elle élargit une enquête sur un sirop contre la toux contaminé lié à la mort de plus de 200 enfants à travers la nation.L'examen par la police de l'agence indonésienne de l'alimentation et des médicaments (BPOM) est la dernière escalade des États cherchant à préciser les responsabilités pour des sirops contaminés qui sont liés à la mort de dizaines d'autres enfants en Gambie et en Ouzbékistan l'année dernière. L'Organisation mondiale de la santé travaille avec ces pays pour enquêter sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de ce sirop.À la fin de l'année dernière, la police a arrêté et inculpé huit personnes dans des entreprises indonésiennes qui importaient et distribuaient des matières premières à des fabricants de médicaments dont des sirops contre la toux contenaient des produits toxiques de qualité industrielle au lieu de l'ingrédient légitime.Andika Urrasyidin, enquêteur principal de la police sur l'affaire, a déclaré à Reuters que la police avait appelé "de nombreux" responsables du BPOM pour un interrogatoire et que l'enquête était toujours en cours.Personne chez BPOM n'a été accusé d'actes répréhensibles. La police pourrait finalement poursuivre des accusations criminelles ou fermer l'enquête sans prendre de mesures.Hersadwi Rusdiyono, directeur de l'unité de détection des crimes de la police nationale indonésienne, a déclaré que des responsables du BPOM avaient été amenés comme témoins, mais les enquêteurs vérifient actuellement si des actes répréhensibles ont été commis par les régulateurs des médicaments.Hersadwi a déclaré que l'enquête s'était jusqu'à présent concentrée sur le personnel des niveaux inférieurs et n'incluait pas Penny Lukito, chef du BPOM.BPOM a déclaré qu'un pic de cas d'insuffisance rénale aiguë s'est produit car plusieurs parties "ont exploité une lacune dans le système de garantie de la sécurité" et les sociétés pharmaceutiques n'ont pas vérifié de manière adéquate les ingrédients qu'elles utilisaient.- VNA