Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien finalise une série de nouvelles politiques préférentielles pour attirer les investissements des fabricants de véhicules électriques (VE) et mène des négociations avec de grandes entreprises telles que Tesla et BYD.



S'exprimant lors d'une conférence sur l'industrie du nickel, le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l’Investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré que les incitations seraient comparées à celles offertes par les rivaux régionaux, la Thaïlande et le Vietnam, mais n'a pas fourni de détails.



L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, cherche à inciter les fabricants de véhicules électriques à investir dans le pays, en les attirant avec ses riches réserves de nickel - les plus grandes au monde - qui peuvent être transformées en batteries de véhicules électriques.-VNA