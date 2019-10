Jakarta (VNA) – Le gouvernement et la Chambre des représentants d’Indonésie ont achevé les discussions sur le projet de loi sur l’économie créative et l’adoptera bientôt.

Le projet de loi créera un écosystème favorable aux entreprises opérant dans l’économie créative et une base pour la création des secteurs et organisations dans ce domaine, a souligné le chef du groupe d’élaboration de ce projet du gouvernement, Lasminingsih. Le projet de loi stipule en détail les sujets de l’économie créative, l’écosystème de l’économie créative, le plan global sur le développement de l’économie créative et les institutions, a-t-il précisé.

Selon Lasminingsih, le projet de loi vise à encourager toutes les initiatives économiques favorables au développement de la culture, des technologies, de l’innovation et de la créative au pays ainsi qu’aux changements de l’environnement économique mondial et aussi à créer un écosystème de l’économie créative compétitif sur l’échelle mondiale et à optimiser les potentiels des entreprises.

L’Indonésie a commencé l’élaboration de ce projet de loi en 2016. -VNA