Le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA

Jakarta, 5 septembre (VNA) – S'adressant à la cérémonie d'ouverture du 43e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des sommets connexes à Jakarta le 5 septembre, le président indonésien Joko Widodo a appelé l'ASEAN et ses partenaires à renforcer une coopération égale et mutuellement bénéfique afin de faire de la région un épicentre de la croissance économique mondiale.Le président a souligné que l'ASEAN a toujours maintenu sa solidarité au milieu des différences, ajoutant que les différences d'opinions contribuent à promouvoir la démocratie et montrent que le bloc est une famille dans laquelle les membres ont un statut égal.Il a souligné que l'égalité est essentiellement une « valeur fondamentale » que l'association respecte et défend conjointement dans le cadre de la solidarité et de la cohésion pour faire avancer le « grand navire de l'ASEAN ».Dans le contexte de défis croissants et de rivalité féroce entre les grandes puissances, le dirigeant a affirmé l'engagement des États membres contre toute tentative des superpuissances mondiales de les faire devenir leurs mandataires dans la région, et que l'ASEAN est prête à coopérer pour la paix et la prospérité.Affirmant que le monde est comme un vaste océan qu'il faut naviguer seul, le président a appelé "d'autres navires" à unir leurs forces pour faire de l'ASEAN un "terrain de jeu pour la coopération", créant la prospérité, la stabilité et la paix non seulement pour la région mais aussi pour l'ensemble de la région et du monde.- VNA