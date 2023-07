Photo d'illustration : Indonesia Expat

Jakarta, 26 juillet (VNA) - L'Agence de l'immigration d'Indonésie a annoncé que la politique du "Visa doré" sera mise en œuvre dès ce mois de juillet pour les entreprises et les citoyens étrangers investissant une certaine somme d'argent dans le pays d'Asie du Sud-Est.Le chef de l'agence, Silmy Karim, a affirmé que la politique profitera au pays car les visas seront accordés de manière sélective.De plus, les entreprises qui demandent ce visa doivent investir au moins 50 millions de dollars en Indonésie, tandis que les particuliers sont tenus d'investir un minimum de 350.000 de dollars dans des obligations d'État.Selon Silmy Karim, c'est aussi l'une des mesures du gouvernement pour filtrer les touristes étrangers qualifiés. Le «Visa doré» est valable 5 à 10 ans et permet à son titulaire de mener des activités commerciales et autres en Indonésie.Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a exprimé son espoir que le "Visa doré" aidera à attirer davantage d'investissements étrangers dans de nombreux domaines et fera de l'Indonésie un centre de croissance économique durable.Basé sur la définition de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Visa doré fait référence à un régime de permis de séjour par investissement ou de résidence par investissement. Cette politique est mise en œuvre par un pays à travers le mécanisme d'octroi de permis de séjour ou de citoyenneté aux citoyens étrangers par le biais d'investissements ou du paiement d'une certaine redevance.Les étrangers avec Visa doré bénéficieront d'avantages exclusifs qui ne sont pas reçus par les titulaires de visa en général, tels que des procédures et des exigences plus simples et plus rapides pour les demandes de visa et les questions d'immigration, la mobilité avec plusieurs entrées, des périodes de séjour plus longues, le droit de posséder des actifs dans le pays, et inclus dans la procédure accélérée pour demander la citoyenneté.- VNA