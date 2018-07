Yogyakarta, Indonésie. Photo: Internet



Jakarta (VNA) – La 35ème assemblée générale du Conseil international des femmes (CIF) aura lieu du 12 au 19 septembre à Yogyakarta, en Indonésie.

Cet évènement, dont la cérémonie d’ouverture sera honorée de la présence du président indonésien Joko Widodo, réunira plus de 200 délégués venus de 80 pays et 1.000 représentants d’organisations de femmes, d’ambassades et d’organes concernés.

Les participants discuteront de la promotion de l’autonomisation des femmes, en particulier dans l'économie, et de la lutte contre la traite des êtres humains. La conférence devra également élire un nouveau président pour le CIF. -VNA