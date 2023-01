Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Hanoï en janvier 2023 a progressé de 0,35 % par rapport à décembre 2022 et de 3,09 % en glissement annuel, a annoncé l’Office municipal des statistiques.

En janvier, parmi les 11 groupes de produits référencés, neuf ont connu une hausse mensuelle, la plus élevée concernant "transports" (+1,14 %) en raison de l’ajustement des prix des carburants.

Les deux autres groupes de produits, que sont « logement, électricité, eau, carburants et matériaux de construction » et « postes et télécommunications », ont connu des baisses mensuelles, de 0,69 % et 0,01 %, respectivement.

Toujours en janvier 2023, le cours de l’or a augmenté de 0,65 % et celui du dollar américain a diminué de 2,24 % par rapport à décembre 2022.

Le tourisme est un secteur phare de la capitale. Le nombre total de touristes à Hanoï en janvier a été estimé à 374.000, en hausse de 3 % sur un mois et 3,5 fois plus élevé qu'à la même période de l'an dernier. Les arrivées internationales ont été estimées à 245.000, soit 16 fois plus qu'à la même période de l'an dernier.-VNA