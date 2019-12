Photo d'illustration (Source: VNA)



Hanoi (VNA) - L'indice de la production industrielle (IPI) a connu en novembre la plus faible hausse depuis le début de 2019, à 5,4%, principalement en raison du ralentissement des secteurs de l'exploitation minière et de la transformation-fabrication, selon l'Office général des statistiques.

L'IPI a diminué d'environ 1,6% par rapport au mois dernier.

Le secteur minier a connu une baisse de 5,3% en novembre en raison d'une réduction de 46,4% de la production de coke et de pétrole raffiné. Parallèlement, la production du secteur de la transformation-fabrication a augmenté de 6,5%, grâce à une augmentation de 2,1% des produits électroniques, des ordinateurs et des produits d'optique.

La production et la distribution d'électricité ont augmenté de 7,5%, tandis que celles du secteur de l'approvisionnement en eau, du traitement des déchets et du traitement des eaux usées ont progressé de 6,3%.

L'Office général des statistiques a expliqué la faible croissance de l’IPI en novembre à cause de l’arrêt de la raffinerie de pétrole de Nghi Son pour la maintenance et de la faible production de Samsung Bac Ninh et Thai Nguyen.

Dans le même temps, l’IPI pour les onze premiers mois de 2019 a augmenté de 9,3% en glissement annuel, ce qui est inférieur à la croissance de 10% enregistrée pour la même période en 2018, le secteur de la transformation et de la fabrication ayant progressé de 10,6%.

Selon l'Office général des statistiques, les produits industriels qui ont connu une forte croissance au cours de la période de 11 mois comprennent l’acier brut et le fer (37,5%, l’essence (23,9%), les barres en acier (20,5%), la télévision (14,6%), les téléphones mobiles (12,3% ), tissus naturels (11,7%), peinture chimique (11,2%), produits aquatiques transformés (10,3%)...

Au 1er novembre, le nombre total de travailleurs employés par les entreprises industrielles avait augmenté de 1,5% par rapport au mois précédent et de 2,7% par rapport à la même période de l’année précédente. -VNA