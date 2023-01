Hanoï vu d'en haut. Photo: Vietnamnet

Hanoï (VNA) - L'indice de développement humain est très élevé, la vie des gens est heureuse, la défense et la sécurité nationales sont fermement garanties.

C’est ce qu’a souligné le 5 janvier le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung devant l'Assemblée nationale, lors de la présentation du rapport sur le plan directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Le plan directeur national fixe un objectif selon lequel d'ici 2030, le Vietnam sera un pays doté d'une industrie moderne, d'un revenu intermédiaire élevé, d'une croissance économique basée sur les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique.



Le plan vise également à atteindre un taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) d'environ 7 %/an sur la période 2021 - 2030. D'ici 2030, le PIB par habitant à prix courants atteindrait environ 7.500 dollars.



A l'horizon 2050, le Vietnam devrait être une société développée, à revenu élevé, équitable, démocratique et civilisée, dotée d'un réseau d'infrastructures synchrones et modernes.



Au cours de la période 2031 - 2050, le pays vise une croissance annuelle du PIB d'environ 6,5 à 7,5 %, un PIB par habitant de 27.000 à 32.000 dollars et un taux d'urbanisation de 70 à 75 %.-CPV/VNA