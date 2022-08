New Delhi (VNA) – Le consul général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a appelé jeudi 4 août les universités indiennes à créer des opportunités de coopération d’éducation et d’échanges d’étudiants et de professeurs avec le Vietnam.

Le consul général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, lors d’une visite à l’Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville. Photo : doanhnhansaigon.vn

S’adressant aux responsables de l’Université Siksha ’O’ Anusandhan (SOA) à Bhubaneswar, dans l’État indien de l’Odisha, il a déclaré que les universités indiennes et le Vietnam avaient une énorme sphère de coopération dans de nombreux domaines, dont l’éducation et la recherche.



Selon le diplomate, le Vietnam dispose d’un grand potentiel de développement économique. Le secteur de l’hôtellerie et des services en plein essor au Vietnam a servi environ 30 millions de visiteurs étrangers chaque année.

Il a évalué que le Vietnam a fait beaucoup de progrès dans l’agriculture, la culture, l’élevage et l’agroalimentaire, notamment l’industrie électronique. -VNA