Hanoi (VNA) – L’Inde et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sont en train de rétablir leur coopération dans le domaine de la médecine traditionnelle suspendue depuis 10 ans.

Le premier Sommet mondial sur la médecine traditionnelle se tiendra les 17 et 18 août à Gandhinagar, en Inde. Photo : OMS



En conséquence, l’Inde organisera une conférence avec la participation de représentants dans le domaine de la santé et de la médecine traditionnelle de l’Inde et des pays membres de l’ASEAN.



Le ministre indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables Shri Sarbananda Sonowal a déclaré la semaine dernière que la coopération dans le domaine de la médecine traditionnelle a un grand potentiel pour jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs de l’initiative "One Health" de l’ASEAN.



Cette conférence promet de renforcer les systèmes de soins de santé durables et résilients pour atteindre les objectifs de développement durable et la couverture sanitaire universelle, a-t-il plaidé lors d’un récent séminaire international sur la pharmacopée traditionnelle ASEAN-Inde.



Elle vise à forger une plateforme collaborative pour partager les meilleures pratiques de l’industrie et développer des plans d’action pour de futurs projets, a indiqué le responsable.



L’Inde accueillera également le premier Sommet mondial sur la médecine traditionnelle les 17 et 18 août à Gandhinagar, en même temps que la réunion des ministres de la Santé du G-20.

Ce sommet mondial permettra d’échanger des pratiques précises, des essais scientifiques, des données et des initiatives, ainsi que de mettre à jour les contributions de la médecine traditionnelle aux tendances du développement durable. – VNA