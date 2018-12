Hanoi, 22 décembre (VNA) - L'Inde considère le Vietnam comme l'un des principaux marchés d'exportation de ses produits textiles, selon un rapport du ministère indien des Textiles.

New Dehli s’emploie à diversifier les marchés d’exportation et à concrétiser cet objectif. Elle a défini 12 marchés: Vietnam, Indonésie, République de Corée, Australie, Égypte, Turquie, Arabie Saoudite, Russie, Brésil, Chili, Colombie et Pérou.



L’Inde a également l'intention d'intensifier sa coopération avec le Bangladesh et le Sri Lanka afin de promouvoir des produits textiles et d’habillement.



Actuellement, dans l'industrie textile de l’Inde, il y a 45 millions de travailleurs et 17 millions supplémentaires seront nécessaires d'ici 2022. Au cours des quatre dernières années, 858.000 employés ont été formés pour répondre à la demande de ressources humaines qualifiées dans ce secteur.



La coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Inde a connu des progrès notables. Depuis la signature de l'accord de partenariat stratégique par les deux pays en 2007, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux a été multipliée par cinq au cours de la dernière décennie pour atteindre 7,7 milliards de dollars en 2017.-VNA